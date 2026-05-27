Globus Power Generation hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Globus Power Generation hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Globus Power Generation hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,010 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,290 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at