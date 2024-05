Globus Power Generation zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Globus Power Generation präsentierte in der am 10.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das EPS belief sich auf 0,67 INR gegenüber -1,220 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 75,00 Prozent zurück. Hier wurden 0,0 Millionen INR gegenüber 0,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,650 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 975,00 Prozent auf 0,43 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,04 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at