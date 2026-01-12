Globus Spirits stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Globus Spirits hat am 09.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Globus Spirits hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,59 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Globus Spirits mit einem Umsatz von insgesamt 7,17 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 19,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at