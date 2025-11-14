Globus Spirits: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Globus Spirits stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 7,58 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,450 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,61 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 6,38 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at