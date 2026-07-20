Globus Spirits: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Globus Spirits hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 9,14 INR gegenüber 6,16 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,89 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 7,00 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at