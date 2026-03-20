Glomac Bhd stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Glomac Bhd hat sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz lag bei 65,0 Millionen MYR – das entspricht einem Zuwachs von 90,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,1 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at