Glomac Bhd vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Glomac Bhd veröffentlichte am 17.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 158,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 68,9 Millionen MYR, während im Vorjahreszeitraum 26,6 Millionen MYR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at