Gloo A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Gloo A hat am 09.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 188,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gloo A einen Umsatz von 16,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at