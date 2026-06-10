Gloo A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gloo A hat am 08.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 237,64 Prozent auf 41,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at