Gloo A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gloo A hat am 14.04.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 33,6 Millionen USD gegenüber 6,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Gloo A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,950 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,350 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 94,66 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Gloo A 23,22 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at