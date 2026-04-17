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17.04.2026 06:31:29
Gloo A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Gloo A hat am 14.04.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 33,6 Millionen USD gegenüber 6,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Gloo A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,950 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,350 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 94,66 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Gloo A 23,22 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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