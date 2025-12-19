Gloo A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gloo A stellte am 17.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,48 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,170 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Gloo A mit einem Umsatz von insgesamt 32,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 431,86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at