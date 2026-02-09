|
GLORY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
GLORY lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 574,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 7,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 623,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
