GLORY gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GLORY hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat GLORY im vergangenen Quartal 588,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GLORY 553,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at