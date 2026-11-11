GLORY hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GLORY hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 139,21 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 55,22 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GLORY im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 93,70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 81,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at