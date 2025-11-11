|
11.11.2025 06:31:28
GLORY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
GLORY hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 55,22 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GLORY noch ein Gewinn pro Aktie von 29,25 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81,56 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
