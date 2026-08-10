GLORY stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GLORY gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 67,30 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80,59 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at