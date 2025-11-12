GLORY verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GLORY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 USD, nach 0,200 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 553,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 618,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at