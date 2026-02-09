GLORY: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GLORY hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,29 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 93,10 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 88,49 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,94 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at