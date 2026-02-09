|
09.02.2026 06:31:29
GLORY: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
GLORY hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 19,29 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 93,10 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 88,49 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,94 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!