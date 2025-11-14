Gloster hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gloster präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,01 INR. Im Vorjahresviertel hatte Gloster -3,110 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Gloster 3,60 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 152,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

