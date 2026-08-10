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10.08.2026 06:31:29
Gloster legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Gloster hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,13 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,74 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gloster in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,27 Milliarden INR im Vergleich zu 3,06 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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