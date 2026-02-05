Gloster präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gloster präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,68 INR gegenüber 0,760 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 115,31 Prozent auf 3,83 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,78 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at