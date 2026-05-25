Gloster präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gloster hat am 23.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Gloster hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,120 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Gloster 3,78 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,78 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 16,57 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Gloster -12,200 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Gloster 14,27 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 95,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at