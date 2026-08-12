Glottis präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Glottis hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,26 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,35 Milliarden INR – ein Plus von 39,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glottis 1,68 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at