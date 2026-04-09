Glow LifeTech präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Glow LifeTech ließ sich am 07.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Glow LifeTech die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz wurde auf 0,5 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,05 Millionen CAD – ein Plus von 144,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Glow LifeTech 0,84 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at