Glow LifeTech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Glow LifeTech gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das vergangene Quartal hat Glow LifeTech mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 18,18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at