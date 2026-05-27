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27.05.2026 06:31:29
Glow LifeTech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Glow LifeTech ließ sich am 25.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Glow LifeTech die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Auf der Umsatzseite hat Glow LifeTech im vergangenen Quartal 0,6 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glow LifeTech 0,5 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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