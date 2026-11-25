Glow LifeTech hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite hat Glow LifeTech im vergangenen Quartal 0,7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glow LifeTech 0,6 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at