26.11.2025 06:31:28
Glow LifeTech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Glow LifeTech präsentierte am 24.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Umsatzseitig wurden 0,6 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Glow LifeTech 0,2 Millionen CAD umgesetzt.
