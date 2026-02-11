GLTECHNO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GLTECHNO hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 104,34 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 122,64 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,61 Milliarden JPY – ein Plus von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GLTECHNO 11,22 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at