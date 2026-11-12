GLTECHNO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

GLTECHNO hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 90,59 JPY gegenüber 92,77 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,60 Milliarden JPY – ein Plus von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GLTECHNO 10,93 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at