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10.08.2026 06:31:29
GLTECHNO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
GLTECHNO veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 104,65 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GLTECHNO 72,77 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,04 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 10,45 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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