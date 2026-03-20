WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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20.03.2026 17:34:00
Glücksreport 2026: Warum die Generation Z in westlichen Ländern leidet
Forscher warnen vor drastischen Einbrüchen des Wohlbefindens durch exzessive Nutzung sozialer Netzwerke und schädliche Algorithmen – gerade für Heranwachsende.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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