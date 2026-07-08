dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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08.07.2026 02:00:00
Glühende Städte: Lehren aus der Anpassung an extreme Hitze
Weltweit heizen sich Städte auf. Hitzewellen treten immer häufiger und intensiver auf, und in über 100 Städten werden bereits jährlich an fünf oder mehr Tagen Temperaturen über 50 °C gemessen. Mit steigenden Temperaturen steigen reale Risiken für Gesundheit und wirtschaftliche Produktivität, zugleich bieten sich aber Chancen, die Rolle der Stadtplanung neu zu denken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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