Glycorex Transplantation (B): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Glycorex Transplantation (B) hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Glycorex Transplantation (B) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 SEK in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 9,4 Millionen SEK, gegenüber 10,5 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,48 Prozent präsentiert.

Glycorex Transplantation (B) vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,100 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38,80 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren 35,16 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

