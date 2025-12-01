Glycorex Transplantation (B) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Glycorex Transplantation (B) hat am 28.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,6 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 7,5 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at