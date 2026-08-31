Glycorex Transplantation (B) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Glycorex Transplantation (B) veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Glycorex Transplantation (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 33,99 Prozent zurück. Hier wurden 6,7 Millionen SEK gegenüber 10,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at