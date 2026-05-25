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25.05.2026 06:31:29
Glycorex Transplantation (B) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Glycorex Transplantation (B) gab am 22.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Glycorex Transplantation (B) ein EPS von -0,020 SEK in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 8,7 Millionen SEK, gegenüber 9,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,12 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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