Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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04.08.2026 09:43:48
Glyphosat gefragt: Agrarsparte gleicht bei Bayer schwache Pharmaerlöse aus
Ausgerechnet das Problemkind des Bayer-Konzerns sorgt für Freude im Frühjahr. Erst räumt der Supreme Court viele Sorgen rund um den Unkrautvernichter aus. Dann sorgt ausgerechnet die Nachfrage nach dem Mittel für hohe Einnahmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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