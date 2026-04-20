Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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20.04.2026 11:04:00

Glyphosat-Skandal kostete Bayer wohl mehr als 24 Milliarden Euro

Bis Ende Juni können die Kläger entscheiden, ob sie den Vergleichsvorschlag von Bayer in Sachen Glyphosat akzeptieren. So oder so – für den Chemiekonzern summieren sich die Kosten auf einen Milliardenbetrag.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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