Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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20.04.2026 11:04:00
Glyphosat-Skandal kostete Bayer wohl mehr als 24 Milliarden Euro
Bis Ende Juni können die Kläger entscheiden, ob sie den Vergleichsvorschlag von Bayer in Sachen Glyphosat akzeptieren. So oder so – für den Chemiekonzern summieren sich die Kosten auf einen Milliardenbetrag.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
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|Bayer Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Bayer Overweight
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|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|16.04.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
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|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
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