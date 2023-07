GM - US-Abgasvorschriften können 100 Milliarden Dollar an Strafen kosten

(Reuters) - Die Abgasvorschriften der Biden-Regierung können laut General Motors die Automobilindustrie 100 Milliarden Dollar im Jahr 2031 an Strafen kosten.

Das geht aus einem Dokument hervor, das GM-Manager David Strickland am 17. Juli Beamten des Weißen Hauses präsentierte. Über einen Zeitraum von fünf Jahren können den Angaben zufolge 300 Milliarden Dollar Strafe anfallen. Die Gesamthöhe der Strafen hängt jedoch von einem Vorschlag des Energieministeriums ab, das die Bewertung des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs von Elektrofahrzeugen im Rahmen des CAFE-Programms (Corporate Average Fuel Economy) überarbeitet. Für die Einhaltung des CAFE-Programms würde es laut GM nicht ausreichen, wenn die Autohersteller bis 2032 einen Anteil von 67 Prozent an Elektrofahrzeugen erreichen würden. Die National Highway Traffic Safety Administration(NHTSA) wird den Vorschlag zur Erhöhung der CAFE-Anforderungen für 2027 und darüber hinaus am Freitag (Ortszeit) veröffentlichen.

Die Auto-Lobby in den USA hatte die von der US-Umweltschutzbehörde EPA vorgeschlagene Senkung der Fahrzeugemissionen bis 2032 bereits kritisiert. Das Vorhaben müsse abgeschwächt werden, da es weder vernünftig noch realisierbar sei, teilte die "Allianz für automobile Innovationen", in der General Motors, Toyota, Volkswagen und viele andere Hersteller außer Tesla vertreten sind mit. Die EPA-Standards könnten nicht eingehalten werden, ohne die Kosten für alle Fahrzeuge erheblich zu erhöhen und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher einzuschränken.

Die EPA hatte im April erklärt, die Vorschläge für die Jahre 2027 bis 2032 würden die Emissionen um 56 Prozent im Vergleich zu den bestehenden Anforderungen für 2026 senken. Das entspreche einer durchschnittlichen jährlichen Schadstoffreduzierung von 13 Prozent. Umweltschützer drängen die Regierung, den Vorschlag nicht abzuschwächen.

