General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
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29.04.2026 23:13:19
GM Adds Google Gemini for Drivers to Rev Up With AI Assistant
You must have a GM car from 2022 or newer, and already have the Google built-in operating system -- it can't be retroactively installed.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Analysen zu General Motors
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