General Motors Aktie

General Motors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktienrückkauf 20.10.2026 20:50:09

GM-Aktie deutlich schwächer: General Motors wird bei der Prognose genauer

GM-Aktie deutlich schwächer: General Motors wird bei der Prognose genauer

Der US-Autobauer General Motors hat nach einem Gewinnanstieg im dritten Quartal sein Jahresgewinnziel konkretisiert und will weiter in großem Stil Aktien zurückkaufen.

Über mehrere Jahre will Konzernchefin Mary Barra dafür 20 Milliarden US-Dollar ausgeben, wie die Firma am Dienstag in Detroit mitteilte, ohne konkreter zu werden. Im dritten Quartal schnitt das Unternehmen beim operativen Ergebnis zwar etwas besser ab als erwartet. Dennoch rutschte die Aktie von General Motors im NYSE-Handel zuletzt um 7,78 Prozent ab auf 76,31 US-Dollar.

Barra peilt beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2026 noch 14,5 bis 15,5 Milliarden Dollar an - bisher waren jedoch bis zu 16 Milliarden Dollar angepeilt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie sind wohl nur noch 12,75 bis 13,75 Dollar drin statt bis zu 14 Dollar. Und das trotz besserer Aussichten beim freien Mittelzufluss aus dem Autogeschäft.

Im vergangenen Quartal zog der Umsatz um knapp 3 Prozent auf 50 Milliarden Dollar an. Das operative Ergebnis stieg um ein gutes Fünftel auf 4,1 Milliarden Dollar. Unterm Strich verdreifachte sich der Gewinn nahezu auf 3,3 Milliarden Dollar. Das lag auch an einer hohen Abschreibung auf Elektroautos ein Jahr zuvor.

/men/mne/jha/

DETROIT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

General Motors hebt Gewinnprognose an - Aktie gewinnt
So viel hätte eine Investition in General Motors von vor 3 Jahren abgeworfen
General Motors-Aktie im Plus: Konzern wird nochmal optimistischer

Bildquelle: Linda Parton / Shutterstock.com,Denise Kappa / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

mehr Nachrichten

Analysen zu General Motors

mehr Analysen
10.04.25 General Motors Neutral UBS AG
03.04.25 General Motors Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

General Motors 68,35 -7,15% General Motors

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen