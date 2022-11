GM-Aktie zieht an: General Motors mit höheren Jahreszielen

Im laufenden Geschäftsjahr dürfte das bereinigte Betriebsergebnis bei mindestens 13,5 Milliarden Dollar liegen, teilte General Motors am Donnerstag bei einem Investorentreffen in New York mit. Zuvor hatte die Prognose mindestens 13 Milliarden Dollar betragen. Außerdem gab das Management um Vorstandschefin Mary Barra einen optimistischen Ausblick für Elektroautos ab. Bereits ab dem Jahr 2025 dürfte das Geschäft in Nordamerika mit einer Kapazität von einer Million Fahrzeugen pro Jahr "solide" Profit machen.

Grund seien unter anderem sinkende Batteriekosten und staatliche Fördergelder. GMs Aktien reagierten mit leichten Kursgewinnen.

Die Aktie von General Motors gewinnt am Freitag im Handel an der NYSE zeitwiese 2,72 Prozent auf 39,69 US-Dollar.

/hbr/DP/he

NEW YORK (dpa-AFX)