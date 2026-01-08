General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|
08.01.2026 23:24:00
GM becomes the latest carmaker to write down billions in pivot away from EVs
General Motors warns of yet another EV-related writedown, less than a month after rival Ford Motor announced its own multibillion-dollar charges related to fading demand for EVs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
