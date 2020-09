GM bietet Uber-Fahrern Rabatt auf Elektroautos an

Der US-Autobauer GM kündigte an, dazu berechtigten Fahrern des Fahrdienstvermittlers Uber in den USA und Kanada beim Kauf eines neuen Chevrolet Bolt EV den gleichen Rabatt zu gewähren wie seinen Angestellten.

Uber-Fahrer in den USA würden zudem von einem 20-prozentigen Abschlag auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Zubehör, einschließlich der Ladeausrüstung für zu Hause, profitieren.

"Beginnend in Los Angeles und Denver werden gut qualifizierte Fahrer mit dem Diamond-Status von Uber auch für eine Sonderfinanzierung durch ein Pilotprogramm mit GM Financial in Frage kommen", teilte der Konzern weiter mit.

DETROIT (Dow Jones)