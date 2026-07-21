General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
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21.07.2026 15:47:06
GM boosts profit outlook, cites 'resilient' consumer demand
Strong profit in its home market of North America, which is also its biggest, was driven by solid pricingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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