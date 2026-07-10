GM Breweries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GM Breweries hat am 09.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,52 INR. Im Vorjahresviertel waren 11,32 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GM Breweries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,00 Milliarden INR im Vergleich zu 1,63 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at