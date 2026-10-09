GM Breweries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GM Breweries hat am 08.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 17,20 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GM Breweries 15,27 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GM Breweries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,14 Milliarden INR im Vergleich zu 1,81 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at