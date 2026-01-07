|
GM Breweries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
GM Breweries hat am 06.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,39 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,61 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,66 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,02 Milliarden INR ausgewiesen.
