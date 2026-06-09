General Motors Aktie

General Motors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008

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09.06.2026 23:20:00

GM follows Ford by making a big energy bet — this time with an unconventional approach

GM plans to revamp its energy business and place a big bet on sodium-ion batteries just as shares of rival Ford got a boost from a similar move a few weeks ago.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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